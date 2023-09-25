І штрафів не бояться: у Тернопільській громаді масово ловлять паліїв. ФОТО

У Тернопільській громаді тривають перевірки щодо виявлення фактів самовільного спалювання сухої рослинності в полях, на луках чи в приватному секторі. Так, 22 вересня відбувся черговий рейд муніципальних інспекторів разом з Поліцейським офіцером громади.

Під час перевірки було виявлено понад 10 фактів задимлення територій у приватному секторі, а також на ділянках, власників яких на місті не було. Оформлено чотири адміністративних протоколи на громадян, які понесуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Такі заходи на факти виявлення правопорушень природоохоронного законодавства та Правил благоустрою на території Тернопільської громади триватимуть до кінця осені.

В управлінні муніципальної інспекції нагадують спалювання сухої рослинності, листя та інших відходів передбачає накладання штрафу розмірі від 340 грн до 6120 грн.

Звертаємося до жителів Тернопільської громади, якщо ви помітили факти спалювання сухої рослинності чи інші порушення природоохоронного законодавства на території Тернопільської громади, просимо повідомляти муніципальну інспекцію за номерами телефонів: +38 (073) 015 1481 (Viber), +38 (067) 4473186, +38 (067) 447 3278.