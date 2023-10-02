Складна ситуація склалася на Тернопільщині зі спалюванням сухої рослинності. Сюди входять не тільки пожежі, які виникають через спалювання трави, а й стерні та сміття. Навесні та восени вони становлять до 80% від усіх пожеж.

Цього року в екосистемах області зафіксували вже близько 300 пожеж, в тому числі у п’яти сільськогосподарських угіддях. Вогонь пошкодив території розміром близько 100 гектарів.

– Тільки за минулі вихідні, тридцятого вересня та першого жовтня, рятувальники пожежних підрозділів 18 разів залучалися на гасіння сухої трави, – розповів під час брифінгу Сергій Данілін, речник головного управління ДСНС в Тернопільській області. – А в пікові дні таких виїздів може бути до 30. Складність і небезпека таких пожеж полягає в тому, що полум’я поширюється надто швидко і на великі території. Є велика ймовірність того, що воно перекинеться на сусідні будівлі, лісові масиви, торфовища. Якщо для гасіння трави треба залучити 1-2 караули і певну кількість годин витратити, то на гасіння пожежі на торфовищі необхідно залучати значні ресурси. Це складна рятувальна операція, яка може затягнутися на декілька діб чи тижнів. Тому небезпека загорянь сухої трави дуже велика. Крім того, в області були випадки коли такі пожежі призводили до трагічних наслідків. 13 вересня у селі Борщівка, Кременецького району рятувальники гасили пожежу сухої трави і на місці згарища виявили обгорілу жінку. Її одразу передали медикам, але у кареті швидкої допомоги вона померла. Щороку ми фіксуємо подібні випадки коли люди або просто задихаються продуктами горіння або гинуть від опіків.

Зважаючи на небезпеку спалювання сухої трави пожежники просять жителів області відмовитися від такої практики. Здебільшого, за словами Сергія Даніліна, причинами цих пожеж є людський фактор: або пустощі дітей з вогнем або спалювання сухої рослинності після її прибирання. А якщо ви стали свідком пожежі, то важливо вчасно викликати рятувальників за номером 101 або 112.

За спалювання сухої трави встановлено штраф у розмірі від трьох тисяч гривень. Якщо до цього причетна посадова особа, то шість тисяч гривень. Максимальна сума штрафу залежить від наслідків пожежі. Слідство щодо виникнення пожежі та причетних до неї осіб встановлюють правоохоронні органи.