Неподалік Тернополя на гарячому спіймали господарів, котрі труїли всіх навколо димом. ФОТО

У Тернопільській міській територіальній громаді працівники управління муніципальної інспекції проводять регулярні перевірки на факти виявлення правопорушень природоохоронного законодавства та Правил благоустрою.

13 вересня муніципальні інспектори спільно з працівниками Тернопільського районного управління ГУ ДСНС України у Тернопільській області провели перевірки у селах, які належать до Тернопільської громади, щодо запобігання виникненню пожеж природних екосистем на території громади.

За результатами проведеного обстеження було виявлено, що мешканці сіл Іванківці, Кобзарівка, Чернихів спалювали різного типу відходи та залишки природної рослинності. Особи були встановлені і відповідно до чинного законодавства муніципальні інспектори оформили на порушників шість адміністративних протоколів, які передбачають накладання штрафу у розмірі від 340 до 3060 грн.

“Звертаємося до жителів Тернопільської громади, якщо ви помітили факти спалювання сухої рослинності чи інші порушення природоохоронного законодавства на території Тернопільської громади, просимо повідомляти муніципальну інспекцію за номерами телефонів: +38 (073) 015 1481 (Viber), +38 (067) 4473186, +38 (067) 447 3278“, – наголошують у міській раді.