Суми вражають: які зарплати у голів громад Тернопільщини

З-поміж 55 голів сільських і селищних рад Тернопільської області в 2023 році двоє отримали зарплату в понад мільйон гривень.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій, який промоніторили кореспонденти Суспільного.

У 2023 році голова Байковецької сільради Анатолій Кулик задекларував мільйон 193 тисячі 573 гривень заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи.

Голова Великоберезовицької селищної ради Андрій Галайко задекларував мільйон 150 тисяч 576 гривень зарплати.

Понад пів мільйона гривень зарплати задекларували тридцять очільників громад.

Майже мільйон (984 тисяч 750гривень) отримав голова Великобірківської селищної ради Любомир Ковч.

Понад сімсот тисяч гривень зарплати нарахували п’ятьом посадовцям. Серед них і голові Тернопільської міської ради Сергію Надалу. Також голові Великогаївської сільради Олегу Кохману, Нараївської сільради Євгену Здебському, Скориківської сільради Ільку Стахурському, голові Чортківської міської ради Володимиру Шматьку.

Найменше, понад двісті тисяч гривень зарплати за рік, отримали п’ять голів громад. А саме, голова Бережанської міської ради Ростислав Бортник, Великодедеркальської сільської ради Юрій Панасюк, Вишнівецької селищної ради Володимир Кравець, Коропецької селищної ради Микола Тимків і голова Скалатської міськради Петро Савончак.