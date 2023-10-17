Збільшити фінансування Державної судової адміністрації до 20,5 мільярда грн.

Збільшити фінансування Офісу генпрокурора до 14,6 мільярдів грн

Збільшити фінансування секретаріату Кабінету Міністрів до 11,3 мільярда грн.

Збільшити фінансування Верховної Ради до 2,8 мільярдів грн.

Вилучити кошти з місцевих бюджетів у сумі 12,5 млрд, зменшивши на 77%

Це проект нового державного бюджету України на 2024 р.

Сьогодні всі свідомі українці мають запитати в першу чергу в уряду: чому уряд не діє за принципом: «ЗСУ В ПЕРШУ ЧЕРГУ? Чому «військові кошти», які забрали в громад, йдуть на фінансування чиновників, суддів та прокурорів. Чому місцеві ради не матимуть можливості турбуватись про свої жителів громад? Хто подбає про родини Героїв-захисників, про ветеранів, які повертаються, про літніх людей, дітей, пенсіонерів? Чому має зупинитись громадський транспорт, тепло- та водопостачання, скасування пільг на проїзд для пенсіонерів та учнів, відміна щомісячних виплати воїнам з інвалідністю, зупинитись допомога військовим підрозділам? Чому місцеві громади мають виконувати функції міністерства оборони України? Чому у Києві дерибанять бюджет на оборону, а у містах активісти вимагають скасувати ремонти дворів та пільги для дітей воїнів?

Забравши кошти з місцевих бюджетів ми можемо залишитись без тепла та світла

Згідно проекту нового державного бюджету на 2024 рік з місцевих громад забирають військове ПДФО, і уряд фактично ставить громади на коліна. Асоціація міст України (АМУ) підрахувала та офіційно повідомила, що в українських містах буде зірвано опалювальний сезон та скасовані соціальні виплати. Сім’ї захисників можуть зимувати у холодних квартирах та без світла. Як останню надію на здоровий глузд, Асоціація міст України оприлюднена звернення до Президента Володимира Зеленського з проханням врятувати українські міста, зберегти у місцевих бюджетах 4% військового ПДФО.

Хто «натравлює» активістів на місцеві ради?

Розуміючи, що буде негативна реакція українців, урядовці використовують методи пропаганди тоталітарних режимів, зокрема більшовицької Росії. З геніальністю маніяка, вичавлюючи кошти з громад, одночасно «натравлюють» на місцеву владу активістів, які розганяють зраду у соцмережах. Найбільший «злодій», знову найгучніше кричить: тримай «злодія».

Метод комуністів у 30 роках XX століття відомий. Вони ввели жахливу машину репресій і доносів, а потім все сперли на місцеві органи влади по всій країні. І назвали це «перегіби на местах». Сьогоднішні політтехнологи з Києва виявились вмілими учнями сталінських соколів. Вони використовують розпач родин воїнів, які опинилися в полоні, матерів загиблих Героїв, скеровуючи їх енергію на організацію акцій протестів під міськими радами з вимогою зупинити всі ремонти, а гроші перенаправити на ЗСУ.

Висновок простий – давайте кошти, які потрібні на оборону України пропорційно розділимо між всіма місцевими громадами і тоді вже будемо вимагати від місцевих рад «ЗСУ В ПЕРШУ ЧЕРГУ». Бо в зараз в Києві «яйця по 17 гривнів за штуку», а українці у містах мають бути без тепла, води, та каналізації.