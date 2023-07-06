Готівка і розмови по телефону: які порушення виявили у громадському транспорті Тернополя

Інспектори муніципальної інспекції спільно з контролерами КП «Тернопільелектротранс» продовжують здійснювати перевірки у громадському транспорті, щодо контролю за оплатою проїзду, видачею проїзних квитків та інших вимог чинного законодавства.

Так, за півроку проведено 1204 обстеження салонів автобусів та тролейбусів, під час яких виявлено 132 факти порушень водіями та пасажирами.

Зокрема, серед порушень: деякі водії отримують від пасажирів готівку, не пропонують розрахунок банківськими картками, також ведуть розмови по мобільному телефону під час руху транспорту, створюючи додатковий ризик для безпеки пасажирів.

В управлінні муніципальної інспекції нагадують, що відповідальність за безквитковий проїзд у громадському транспорті, відповідно до ст.135 КУпАП, несе пасажир. Тому після карткового розрахунку громадянин має обов’язково отримати та зберігати квиток до завершення поїздки. За безквитковий проїзд у громадському транспорті передбачано штраф в 20-кратному розмірі від вартості проїзду.

Також проїзний квиток – це страховий поліс на будь-який випадок і особливо у разі дорожньо-транспорних пригод.