Доходи комунального підприємства «Тернопільелектротранс» на цей рік заплановані у розмірі 205 мільйонів гривень, а витрати – 271 мільйон. Тобто, підприємство матиме 66 мільйонів збитків. Із 205 мільйонів доходу – 137 мільйонів – це фінансування з бюджету, а самостійний прибуток – 68 мільйонів.

Про це розповів начальник управління транспортної мережі та зв’язку Олег Вітрук під час засідання виконавчого комітету 10 квітня. Він також пояснив чому склалася така ситуація.

– Одна із причин збитків – ріст витрат і недостатній ріст доходів, – пояснив Олег Вітрук. – Останній пов’язаний із обмеженими можливостями бюджету на цей рік, а також вартістю проїзду, яка не відповідає собівартості. Діючий тариф становить 8, 9 та 10 гривень. Середній тариф згідно аналізу перевезень є на рівні 8.50 гривень, оскільки валідацій по 8 гривень найбільше. Економічно обґрунтований тариф на сьогодні має бути 17-18 гривень. Діючий тариф формували при вартості дизельного палива 28 гривень, а зараз воно коштує 52-55 гривень, електроенергія зросла на 45% – з 4.40 до 6.30 гривень. Зросли також витрати на зарплату і запасні частини для ремонту.

Після цього міський голова Сергій Надал зауважив, що при тарифі, який відповідає собівартості проїзду, підприємство було б прибутковим. У зв’язку із цим він дав доручення управлінню транспортних мереж та зв’язку зібрати інформацію про діючі тарифи на проїзд у громадському транспорті для населення в інших містах України та подати свої пропозиції щодо зміни тарифу.

– Те що ми могли дати підприємству з бюджету вже закладено у бюджеті, – сказав Сергій Надал. – На додаткові кошти можна розраховувати не раніше закінчення першого півріччя при умові перевиконання. Враховуючи ситуацію, цього не варто очікувати. Тому треба думати чи будемо йти на те, на що пішли інші міста України – змінювати тариф для населення.