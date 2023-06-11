Три клуби з Італії вийшли у 2023 р. в фінал трьох єврокубків, і, на превеликий жаль італійських tifosi, жоден з цих трофеїв не помандрував на Апенніни. Ще раніше “Рома” поступилася у фіналі Ліги Європи “Севільї” в серії пенальті; в середу “Фіорентина” виявилася слабшою за “Вест Хем” у вирішальному поєдинку Ліги конференцій (1:2), а вчора у Стамбулі “Інтер” теж з мінімальним рахунком 0:1 програв фінальну гру Ліги чемпіонів “Манчестер Сіті”. Ніби в жодному матчі суперники італійців не мали великої переваги, але в загальному підсумку вийшло те, що визначається промовистим італійським словом fiasco. У фіналі не так яскраво, як звично, зіграв норвезький голеадор “містян” Холанд; вже в середині першого тайму залишив поле інший лідер команди – бельгієць Де Брюйне, а долю матчу вирішив влучний удар іспанця Родрі на 68 хв.

“Футбол – проста гра: 22 чоловіки ганяють м’яча протягом 90 хвилин, а перемагають в кінцевому підсумку німці”. Пригадуєте, кому належать ці слова? Якщо ні, тоді, як мовиться, підказка друга: відомому в минулому англійському бомбардиру Гарі Лінекеру, якому (як і збірній Англії) добряче діставалося в 90-х роках від збірної Німеччини. Колись грізний Bundesmannschaft нині вже не є таким, зокрема, провалив останні турніри Кубку світу, отож містер Лінекер спрямував свій британський гумор в інший бік – після того, як “Севілья” всьоме в своїй історії перемогла у Лізі Європи, він виступив із ініціативою щодо перейменування Ліги Європи на… Кубок Севільї.

Коуч збірної України з футболу Сергій Ребров, презентація якого відбулася 7 червня, остаточно визначився із тренерським штабом. Це буде така собі іспансько-українська суміш. До іспанців Вісенте Гомеса, Альберто Босха і Хав’єра Лобо приєднаються українці Гліб Платов та Рустам Худжамов. Перший з них відповідатиме за аналітику, а другий – за підготовку голкіперів. Під керівництвом Реброва збірна України вже найближчим часом проведе три матчі. Українці зіграють проти Німеччини у товариському поєдинку 12 червня, а потім проведуть матчі у кваліфікації до Євро-2024 проти Північної Македонії (на виїзді) та Мальти, 16 і 19 червня відповідно. Контракт з С.Ребровим, як повідомляється, укладено до літа 2026 р., тобто в ідеалі тренер має відпрацювати два відбірні цикли: до Євро-2024 і Кубку світу – 2026.

Згідно з повідомленням телеграм-каналу “Динамо Київ Inside”, Андрій Ярмоленко завершує переговори про повернення в київське “Динамо”. Сезон 2022/23 Ярмоленко провів в “Аль-Айні” з ОАЕ, де зіграв 28 матчів, у яких забив 12 голів і зробив 4 асисти. Чинний контракт українця з “Аль-Айном” розрахований до червня 2023 року. Раніше вже повідомлялося, що клуб не продовжуватиме угоду з українцем. За час, проведений у Еміратах, 33-річний Ярмоленко подешевшав на 500 тисяч євро. Зараз його ціна становить два мільйони. Перед переходом в “Аль-Айн” Ярмоленко коштував 2,50 млн євро. Максимальна вартість капітана збірної України була 25 млн у 2017 р, коли Андрій перебрався з “Динамо” в дортмундську “Боруссію”.

Західна мода на прискіпливе ставлення до питання гендерної рівності, схоже, настирливо стукає і в наші двері. Українська асоціація футболу оштрафувала ФК “Динамо” на 100 тис. грн за сексистське висловлювання гравця Владислава Ванати на адресу арбітрів-жінок (чи арбітерок?). Який же такий тяжкий гріх скоїв динамівець? У коментарі на сайті команди він висловив своє незадоволення суддями за підсумками одного з матчів “Динамо”: “Я не бачив у жодному топ-чемпіонаті, аби жінки так судили чоловічі ігри. У нас це є, і чомусь дуже часто саме у матчах “Динамо”, – сказав футболіст. Ніби й нічого надто образливого, але УАФ розцінила ці слова як прояв дискримінації та відсторонив гравця від участі у змаганнях на 3 матчі та ще на 2 матчі умовно. Плюс – вже згаданий штраф.