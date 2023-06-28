Двадцять сухих каштанів спиляють на дамбі і вулиці Руській

28 та 29 червня з метою запобігання та виникнення аварійної ситуації працівники спеціалізованої організації у Тернополі проводитимуть видалення сухостійних каштанів.

Роботи з видалення сухих каштанів виконуватимуться на вул. Руській, поблизу будинків №№2, 4, 8, 11, 13, 19, поблизу магазину «Неотек» та зупинки громадського транспорту «Кооперативний технікум» (всього 8 дерев). Також на дамбі Тернопільського ставу заплановано видалити 12 сухих каштанів.

Роботи проводяться відповідно до наявних дозвільних документів, зокрема, акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню. Про це повідомляють у міській раді.

“Просимо тернополян з розумінням поставитися до необхідності здійснення цих робіт. Санітарне обрізання і видалення зелених насаджень у Тернополі проводиться відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України та Закону України «Про благоустрій населених пунктів»”, – зазначають у міськраді.