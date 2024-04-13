У тернопільському парку «Сопільче» посадили “Алею пам’яті” на честь загиблих захисників України. Акцію організував тернопільський «Карітас» спільно з родинами загиблих військових.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні ми саджаємо дерева на честь загиблих наших Героїв, які віддали найдорожче – своє життя за мир і спокій наш тут. Допоки буде пам’ять у наших серцях про них, допоки вони будуть жити між нами», – зазначив директор Тернопільського благодійного фонду «Карітас» отець Роман Загородний.

До саджання «Алеї пам’яті» долучилися волонтери, внутрішньо-переміщені особи та парафії Тернопільсько-Зборівська архиєпархіі УГКЦ, які беруть участь у проєкті «Розвиток соціального служіння у громадах», повідомили організатори.

Прийшла садити дерева Любов Сампара з Великої Березовиці, що поблизу Тернополя. На війні загинув її 38-річний син Сергій.

“Сьогодні я посадила дерево, як пам’ять про мого сина. Хай воно виросте і нагадує його дітям і онукам про нього. Мій Сергій був дуже добрим і сміливим. У 2014 році пішов добровольцем у зону АТО. Він отримав поранення і контузії. Однак коли почалася повномасштабна війна, знову став на захист України”, – сказала мати Героя.

Фото: Юлія Томчишин