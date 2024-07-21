У поліції прокоментували інцидент зі світлинами загиблих захисників, який викликав резонанс у соцмережах

Поліцейські встановили обставини події біля меморіальної стели «Воїнам, загиблим за волю України».

У соцмережах зʼявилася інформація з фото про те, що в Тернополі поблизу меморіальної стели громадяни виявили складені фотографії загиблих воїнів та зняті прапорці.

Відомості за даним фактом поліцейські внесли в Журнал єдиного обліку про кримінальні правопорушення та інші події.

Поліцейські провели перевірку та встановили, що працівник парку косив траву біля меморіалу та, аби не пошкодити фото та прапорці, зняв їх. Після завершення роботи забув встановити їх на місце.

Фото Терміново