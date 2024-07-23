Наші військовослужбовці – приклад для всього світу, наші воїни – Герої, пам’ять про них – безсмертна.

У Тернополі орденами “Данила Галицького”, “За мужність” ІІ та ІІІ ступеня нагородили 36 військовослужбовців з Тернопільщини (посмертно).

Вручив нагороди рідним загиблих захисників заступник начальника Тернопільської ОВА Віктор Устенко.

«Їхній вчинок став подвигом та водночас нашим горем. Сьогодні ми вкотре віддаємо шану тим, хто без вагань віддав найдорожче – своє життя – за наші права, за територіальну цілісність України і за її світле майбутнє. Дякуємо за вашу силу і мужність. Дякуємо вам за ваших синів, чоловіків, братів, батьків», – сказав Віктор Устенко.

Перед врученням присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять усіх українців, які поклали своє життя за Батьківщину та спільно з військовими капеланами помолитись за душі воїнів.