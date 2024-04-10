Злочини проти довкілля виявив поліцейський офіцер громади під час обстеження території обслуговування. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

У ході перевірки стало відомо, що троє чоловіків впродовж місяця у регіональному ландшафтному парку «Загребелля» зрубували дерева різних порід – клен, акацію та ясени.

Правоохоронці з місця події вилучили речові докази. Слідчі відкрили кримінальні провадження відповідно до частини 3 статті 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.

За вчинене фігурантам загрожує штраф від тисячі п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.