Необдуманий вчинок 45-річного жителя села Угринів Підгаєцького району ледь не обернувся масштабною пожежею.

Завдяки вчасному реагуванню співробітників місцевого відділення поліції та оперативним діям рятувальників вдалося уникнути жертв і травмувань, зазначають у поліції.

Як розповів начальник Підгаєцького відділення поліції Юрій Кунька, під час патрулювання щодо дотримання карантинних заходів поліцейські помітили пожежу поблизу села Угринів. На місці події виявили чоловіка, котрий саме спалював траву. Поліцейські зателефонували рятувальникам та почали самостійно гасити загорання. Завдяки злагодженим діям пожежу вдалося швидко ліквідувати та не допустити її розповсюдження на приватні будинки та об’єкти підприємництва, які знаходилося поряд. Вогнем знищено півгектара площі сухої трави, а також частину придорожньої захисної лісосмуги.

Як виявилося, пожежу поблизу села влаштував 45-річний непрацюючий місцевий житель. Чоловік навмисне підпалив суху траву. Свого вчинку він не зміг пояснити. Та ціна такої легковажності ледь не призвела до трагічних наслідків.

За даним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження. Дії зловмисника слідчі кваліфікують за частиною 1 статті 245 ККУ – знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

На жаль, такі випадки непоодинокі. Правоохоронці спільно з рятувальниками, працівниками екологічної інспекції проводять профілактично-роз’яснювальну роботу серед населення щодо запобігання таким фактам. Співпрацюють із представниками об’єднаних територіальних громад. З ними розроблено та затверджено спільний порядок взаємодії на випадок спалювання сухої трави.

Крім того, за такі дії передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. З початку року в області складено 15 адмінпротоколів за вчинення таких правопорушень. З них дев’ять за статтею 77-1 КУпАП (самовільне випалювання рослинності або її залишків) та шість – за статтею 77 КУпАП (порушення вимог пожежної безпеки в лісах). Цьогоріч двоє мешканців краю загинули, спалюючи суху траву.

Верховна Рада на позачерговому пленарному засіданні 13 квітня ухвалила законопроект, який передбачає суттєве збільшення штрафів за спалювання сухої трави. Законопроект ще має підписати президент. Відтак він набуде чинності після його публікації в офіційних джерелах.

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