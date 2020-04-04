Монастириський район залишається неблагополучною зоною щодо поширення коронавірусу. Попри це місцеві жителі продовжують спалювати природні залишки. Учора це ледь не призвело до пожежі в лісі.

У селі Високе через підпал сухої трави зайнялися дерева, – повідомляє місцевий житель Дмитро Кварцяний. Був великий ризик поширення пожежі на ліс. «Бракує слів, щоб описати це. Як можна сьогодні зробити ось таке. Світ бореться із вірусом, а ви робите таке зло, палите суху траву, і ось які наслідки».

Ще одну пожежу рятувальники гасили у Шумському районі. Там зайнялася суха трава на відкритій території площі 1,5 га. Пожежу ліквідував черговий караул управління ДСНС. У результаті вогнеборцям вдалося врятувати хвойний лісовий масив площею 10 га.

Додамо, упродовж доби в регіоні сталося три десятки пожеж в екосистемах. Гасіння кожної вартувало значних зусиль рятувальників, а відтак і витрат державному бюджету.

Софія Романська







Читайте на цю тему:

У масових пожежах на Тернопільщині гинуть зайченята і пташки