37 пожеж сухої трави гасили рятувальники учора на Тернопільщині. У суботу сталося 39 пожеж, причина займань аналогічна.

У теплі дні кількість пожеж значно збільшується, – констатують рятувальники. Люди масово випалюють суху рослинність.

Від початку року лише на території Тернопільського району виникло близько сотні пожеж в екосистемах. Минулої доби рятувальники гасили вогонь у Мишковичах, Товстолузі, Гаях Гречинських, Білій, Шляхтинцях, Великій Березовиці, – повідомляють у ДСНС області. Збитки пожеж значні.

“На другорядний план відійшла не менш важлива проблема створена людською бездумністю та бездушністю – «пандемія випалювання сухої рослинності”. Сьогодні палає вогонь ледь не у кожному містечку нашої держави. Горить сухостій, плавні, лісопосадки та степи… і все – через один – єдиний сірник, кинутий рукою якогось «великого господаря» якому заважає суха рослинність. Так з початку 2020 року на території Тернопільського району вже виникло 92 пожежі в природніх екосистемах. Лише за останню добу ліквідовано 6 таких пожеж. В цей непростий час, коли всім необхідно об’єднатися, держава витрачає значні матеріальні ресурси на ліквідацію пожеж в природних екосистемах, вогнем знищуються величезні площі та тисячі тварин і птахів”.

Додамо, у Верховній Раді зареєстрували законопроект, що передбачає збільшення штрафів за спалювання сухої рослинності до 42 — 63 тис. грн. Автори законопроекту сподіваються, що це зупинятиме бездумних паліїв природних залишків.

Софія Романська