Бавовна на болотах: вночі на росії лунали вибухи і вирували пожежі. ФОТО, ВІДЕО

Вночі та зранку 7 вересня на росії масштабно лунали вибухи. російська влада заявила про “вдалу роботу” ППО у Ростові, Підмосков’ї та у Брянську.

Близько четвертої ранку російські пабліки повідомили, що в центрі Ростова-на-Дону відбувся вибух. У соцмережах показали, як на місці “прильоту” спалахнула пожежа, повідомляє UAportal. Зазначалося, що вибухи пролунали в районі штабу Південного військового округу.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв написав: “Близько 3.00 у Ростові-на-Дону спрацювала система ППО. Збитий безпілотний летальний апарат. Наслідки на землі уточнюються”.

Мешканці Ростова пишуть, що після вибуху горіли автомобілі, а в будинках повибивало вікна.

Після цього Голубєв додав: “За уточненою інформацією, засобами ППО було збито 2 БПЛА, один упав за містом у західній частині Ростова, другий – у центрі, в районі вул.Пушкінська, 42. У результаті пошкоджено кілька легкових автомобілів. Постраждала одна людина, від госпіталізації він відмовився. Проводяться слідчі дії”.

Він повідомив також, що ушкоджено двоповерхову будівлю в центрі Батайська.

О восьмій ранку Василь Голубєв оголосив про запровадження режиму НС на місці падіння БПЛА у межах будинків на вул. Пушкінська, 39,41,42.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що вночі у Раменському міському окрузі силами ППО “припинено спробу атаки безпілотника на Москву”. Він додав, що руйнувань та постраждалих на місці падіння уламків попередньо немає.

Однак у соцмережах повідомляють, що під Москвою неподалік аеродрому ім. Жуковського після вибуху уламки безпілотника впали на проїзну частину, вибивши вікна у кількох багатоповерхівках. Також зазначається, що у Підмосков’ї після роботи ППО горів склад.

Вже ближче до 8 години ранку 7 вересня у “чат зайшов Брянськ”. Місцеві у пабліках написали, що чули потужні вибухи.

Влада Брянської області заявила, що “вночі припинено спробу ЗСУ здійснити терористичну атаку за допомогою БПЛА”. Також заявлено, що було знищено безпілотний літальний апарат над Брянським районом. “Внаслідок падіння уламків літального апарату частково пошкоджено скління будівлі залізничного вокзалу Брянськ I, привокзальна площа та декілька автомобілів. Оперативні та екстрені служби працюють на місці”, – повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

Він також заявив, що згодом ще одного БПЛА збили на підльоті до міста Брянська.