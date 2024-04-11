Під час нічної атаки над Тернопільщиною збили кілька повітряних цілей

Цієї ночі ворог завдав комбінованого удару по Україні ракетами різних типів та ударними БпЛА.

У повітряному просторі Тернопільської області Сили оборони знешкодили кілька ворожих повітряних цілей. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

“Постраждалих немає. Про ймовірні пошкодження майна повідомимо згодом”, – зазначили в ОВА.

Внаслідок збиття ворожих об’єктів на території області зафіксовано падіння уламків. На місці працюють відповідні служби.

“Наполегливо просимо не наближатися до місць падіння уламків та телефонувати 102 у випадку виявлення залишків повітряних об’єктів”, – закликає влада області. – “Дякуємо усім захисникам неба, які цієї ночі відбивали чергову терористичну атаку окупантів”.