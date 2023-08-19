Аномальну спеку передбачають цими вихідними на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів перевищуватимуть тридцятиградусні позначки. Переважно обійдеться без істотних опадів.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на Тернопільщині спостерігатиметься мінлива хмарність, вітер південно – східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 16 – 21°, вдень 28 – 33°.

«На Спаса в Україні буде спекотно, місцями до +34 градусів, а в неділю ще спекотніше, +30+36 градусів. 19-го серпня в більшості областей України – сухо та сонячно, антициклон. 20-го серпня на заході з’являться локальні грозові дощі, які 21-го серпня поширяться на значну частину території України. Домінуватимуть атмосферні фронти. На День Незалежності в Україні повсюди буде сухо, сонячно та тепло, без сильної спеки», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, спека цими днями на Тернопільщині домінуватиме. Серпень тішить любителів тепла високими температурними показниками.