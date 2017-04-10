Застосовували варварські методи катування, – відомі нові подробиці резонансного пограбування на Тернопільщині

10/04/2017 Розмір тексту:

Як ми повідомляли, нещодавно жертвою збройного нападу став відомий 58-річний бізнесмен та підприємець з Борщева.

За інформацією сайту Звістка, в ніч з 3 на 4 квітня грабіжники увірвалися в будинок Богдана Федорчука, який розташований на окружній дорозі поблизу його власного готельно-ресторанного комплексу “Затишок”.

За словами медиків Борщівської ЦРКЛ, нелюди, які напали на бізнесмена, неабияк катували чоловіка, про що свідчать різного роду травми, опіки та закрита черепно-мозкова травма. Озвірілі покидьки, щоб вибити з господаря будинку інформацію, де він ховає гроші, не тільки лупцювали і погрожували розправою, а й застосовували варварські методи катування.

Нагадаємо, що сімейству Федорчуків у Борщеві належить кілька об’єктів нерухомості комерційного призначення, серед яких згадуваний уже комплекс “Затишок”.

Сам Богдан Федорчук є близьким другом екс-президента Віктора Ющенка, який свого часу навіть гостював у відомого мешканця міста. Саме в часи президентства Ющенка, Богдан Федорчук був призначений на посаду керівника Державного агентства резерву України (Держрезерв).

Читайте також:

На Тернопільшині рекетири жорстоко побили екс-керівника Держрезерву