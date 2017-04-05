На Тернопільшині рекетири жорстоко побили екс-керівника Держрезерву

05/04/2017 Розмір тексту:

Ми уже повідомляли, що в ніч з 3 на 4 квітня четверо невідомих осіб вчинили розбійний напад на підприємця у Борщеві.

Як виявилося, жертвою нападників став відомий в районі і не тільки бізнесмен Богдан Федорчук. Він є власником популярного в райцентрі готелю “Затишок”.

Після Помаранчевої революції, у 2005-2006 роках Федорчук очолював Державне агентство резерву України (Держрезерв).

Він також є студентським товаришем екс-президента Віктора Ющенка.

За інформацією сайту Тернополяни, у потерпілого викрали близько п’яти тисяч американських доларів.

Зараз 58-річний чоловік перебуває у реанімації, куди його доправили каретою швидкої допомоги. Численні садни та гематоми свідчать про те, що підприємця катували. За словами медиків, у нього опіки обох рук, ЗЧМТ та забої обличчя.

Поліція розшукує нападників.