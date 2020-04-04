Зловмисники серед білого дня різали деревину в лісосмузі, що поблизу села Вишнівець.

«Під час патрулювання співробітники нашого відділення побачили, що на в’їзді в село на дорозі припаркований вантажний автомобіль, а двоє чоловіків за допомогою бензопили зрізають насадження у лісосмузі, – розповів начальник Збаразького відділення поліції Віктор Волощук. – На той момент уже було зрізано 26 дерев порід акація, ясен та черешня.

Лісорубами виявилися двоє жителів села Кривчики. У зловмисників вилучено бензопилу, автомобіль та понад шість кубічних метрів деревини.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліцейські також звернулися до суду про арешт транспортного засобу.