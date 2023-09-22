Правоохоронці просять відгукнутися очевидців ДТП, яка трапилася у селі Новостав на Шумщині.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 21 вересня в проміжок часу між 19:10 та 20:30. На автодорозі Остріг-Кременець-Почаїв-Радивилів, в межах вулиці Шумська села Новостав Шумської територіальної громади, водій невстановленого транспортного засобу збив місцевого жителя і втік.

Чоловіка 1956 року народження доправили до лікарні. Проте врятувати життя потерпілому не вдалося.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 2 статті 286 ККУ. Триває слідство.

Працівники поліції просять усіх, хто бачив автопригоду та запам’ятав марку чи номер автомобіля, повідомити на лінію “102” чи за номером чергової частини Шумська: (03558) 2-12-45, (068) 355-95-15. Анонімність гарантується.