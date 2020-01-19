Про особливості та традиції святкування Водохреща на Тернопільщині розповів священник з Лановеччини Олексій Філюк.

Він зазначив, що в останні роки популярності набуло занурювання у водойми на Йордан.

Проте, для українців – це не традиційний ритуал, про це зазначають й в ПЦУ.

До того ж процедура занурювання у холодну воду не всім приємна і часто супроводжується далеко нехристиянськими вигуками.

– Зовсім скоро ми святкуватимемо Хрещення Господнє, але мова не про саме свято, а про те що ми християни практикуємо «моржування», а виходячи з купальні на дворі холодно і багато матів чується від тих «християн». Невже наші дідо і баба купалися? – пише Олексій Філюк.

Також священник пояснює, що купання в ополонці не змиває гріхів і не позбавляє від хвороб. Рятуватися християни повинні своєю вірою та вчинками.

– Багато людей думають що коли зануряться в цей день в ополонку, то всі гріхи змиються, але не вірте в це, бо то є міф! Ще є категорія людей які переконані, що вода в цей день є певним «цілющим еліксиром» і, скупавшись, вони позбудуться всіх болячок, але це також міф. А ще люди думають – чим більша банка на водичку, то більше благодаті буде в ній.

Щира віра, любов до Бога та ближнього, а також добрі справи мають бути дороговказом для усіх людей, – пояснив Олексій Філюк.

Джерело: Терен