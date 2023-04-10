Простирадла та дитячі іграшки у червоній фарбі принесли тернополяни під Кафедральний Собор Віри, Надії, Любові та матері Софії. Таким чином в місті продовжують протест проти московського патріархату.

Акцію проти московського патріархату у Тернополі під Кафедральним Собором Віри, Надії, Любові та матері Софії проводять вшосте.

«Сьогодні наша ціль звернути увагу прихожан на те, що Росія вбиває. А вони продовжують молитися у церкві, яка координується з Москви. Хочемо, щоб вони дослухалися і перейшли до Православної церкви України. Ми будемо продовжувати наші мирні акції до тої пори, поки не побачимо результату. Сьогодні ми організували такий перфоменс. Запропонували прихожанам пройти по цих простирадлах», – каже організаторка акції Уляна Бурак.

Також протестувальники скандували гасла та співали українські пісні.