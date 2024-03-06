На Кременеччині судитимуть уповноважену особу монастиря за умисне пошкодження загальнозоологічного заказника. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури

Прокурори Кременецької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо уповноваженої особи одного з монастирів, обвинуваченої в умисному пошкодженні території об’єкту природно-заповідного фонду (ч. 1 ст. 252 КК України).

За даними слідства, у грудні 2012 року між ДП «Кременецьке лісове господарство» та монастирем укладено договір на право довгострокового тимчасового користування лісами, за яким монастирю виділено лісову ділянку загальною площею 6 гектарів, що знаходиться в межах населеного пункту на території Почаївського лісництва. Землю лісу виділяли для освітньо-виховних та оздоровчих цілей.

За умовами договору, монастир взяв на себе зобов’язання використовувати лісову ділянку за призначенням, не допускати її засмічення та забруднення відходами, охороняти від незаконних порубок та інших порушень лісового законодавства. Відповідальним за екологічний стан та дотримання вимог природоохоронного законодавства в монастирі призначено спеціально визначену особу.

Проте, облаштування на ділянці лісу в межах загальнозоологічного заказника тимчасових споруд, огорожі, складування залишків будівельних матеріалів та сільськогосподарського інвентаря впродовж 2017 – 2023 років призвело до пошкодження території об’єкта природно-заповідного фонду. Також виявлено суттєві зміни рослинного покриву, знищення та пошкодження дерев, чагарників, трав.

Розмір збитків державі, заподіяних внаслідок пошкодження території загальнозоологічного заказника, становить понад 200 тис грн.

Усі збитки вже відшкодовані обвинуваченим під час слідства. Розслідування здійснювали дізнавачі поліції.