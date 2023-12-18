У Миколаївському соборі в Кременці провели інвентаризацію після того, як звідти виселили парафію УПЦ. Результати перевірки жахнули. Не дорахувалися старовинних ікон, церковної атрибутики, стародруків.

Директор Кременецько-Почаївського ДІАЗу Василь Ільчишин розповів виданню “Терміново“, чого не вистачає у соборі, та показав, який вигляд має те, що залишилося.

– Ми завершили інвентаризацію. За результатами можу сказати, що досить багато предметів зникли. Це й ікони, й церковна атрибутика, чаші для причастя, стародруки – старовинні речі, які були у храмі ще за католиків. Це майно громади, складова пам’ятки, яка функціонує понад 400 років. І після кожного періоду там щось залишалося. Тож громада УПЦ, залишаючи храм, не мала жодного морального і матеріального права щось звідти забирати. Це майно закріплене за пам’яткою, воно не може бути в приватних руках, – наголошує Василь Ільчишин.

Директор заповідника каже, що уже склали списки цих майнових невідповідностей. І у межах законодавства реагуватимуть через правоохоронні органи та суд.

– Був договір оренди, хтось повинен відповісти. Невдовзі ця інформація буде у публічній площині. Попередньо скажу, що багато цінностей зникло, а те, що залишилося у досить плачевному стані. На іконах 18 століття тріщини, домальовані самостійно певні елементи, деякі деталі виламані. Та уже розробляємо з Львівським реставраційним центром програму з реставрації творів мистецтва. Відновлюватимемо перш за все 4 ікони, які найбільше пошкоджені, – розповідає Василь Ільчишин.

Священники та представники парафії про зникнення нічого не кажуть.

Стосовно майна учнів духовного училища, які займали колишні монастирські келії, як гуртожиток, то протягом двох днів після виселення їм дозволили забрати усе, що вони хотіли.

– Забрали не лише меблі, навіть відкрутили умивальники та вивезли дрова, які були заготовлені для опалення. Залишилися голі стіни. Але з того проблеми ніхто не робить. А от майно храму це інше питання, – наголошує директор ДІАЗу.

На сучасну добудову, яку, за словами Василя Ільчишина, зробили незаконно, зараз накладено арешт, по ній іде суд. Згодом вони перейдуть на баланс Кременецько-Почаївського ДІАЗу.