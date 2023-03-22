На Тернопільщині з COVID-19 бореться більше тисячі жителів краю.

Про це повідомила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. За її словами, останнім часом хворих побільшало всемеро.

Наразі в області щодня фіксують більше ста інфікованих коронавірусом. Найчастіше хворіють люди в організованих колективах, серед них – діти шкільного віку.

«На жаль, COVID-19 нікуди не зник! Він шириться територією України попри війну. Станом на сьогодні в Тернопільській області – 1 092 активних хворих на коронавірусну хворобу. Ще у лютому за тиждень спостерігалось близько 100 випадків, зараз понад 100 у день. Тобто, за місяць захворюваність зросла у 7 разів. Тому почали заповнюватись лікарні. Для хворих на COVID-19 розгорнуто 918 ліжок, зараз вони заповнені на 12%, а ще місяць тому всього на 10%. Зараз у нас 1092 активних хворих, з них 108 громадян перебувають на стаціонарному лікуванні. Ми готові приймати нових хворих, лікарні забезпеченні кисневими станціями та потрібними препаратами. Але у зв’язку з воєнною агресією Росії на території України, ми приймаємо не тільки громадян області, але й ВПО. У такому разі може бути брак стаціонарних місць”, – каже Ольга Ярмоленко.

Лікарі стверджують: вакциновані жителі краю переносять хворобу легше. Відтак людей просять не нехтувати щепленням.