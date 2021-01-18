За п’ять днів звели три греблі: мешканець Тернопільщини скаржиться на завзятих… бобрів

Житель Тернопільщини Віктор Сеник поскаржився на активність бобрів на річці Стрипа в Бучацькому районі.

Про це чоловік написав у фейсбуці в групі «Бучацькі справи», передає ТЕРЕН.

– Хочу, щоб екологи звернули увагу на події, які відбуваються за участі бобрів у річці Стрипа. А саме, будівництво загат, що в подальшому призведе до розширення річки і призведе до затоплення прилеглих територій та знищення багаторічних насаджень, – повідомив Віктор Сеник.

За його словами, за 5 днів місцеві бобри майже завершили будівництво трьох загат, знищивши майже десяток дерев.

Ділянка, про яку йде мова знаходиться паралельно до вулиці Л. Українки, трохи вище відремонтованого мосту.

Чоловік вважає, що така надмірна активність бобрів призведе до пошкодження берегової лінії.