Житловий будинок спалахнув учора о 19.25 в селі Ріпинці Бучацького району.

На момент прибуття рятувальників вогонь поширився майже на 100 м. кв. Через масштабність пожежі на допомогу направили резервний караул. Рятувальники боролися з вогнем близько години.

Як повідомили у ДСНС області, полум’я знищило покрівлю та покриття на площі 80 м. кв., електроінструменти, речі домашнього вжитку. Остаточні причини пожежі будуть відомі в результаті розслідування.

«На виклик оперативно направили бійців чергового караулу 9 державної пожежно-рятувальної частини Управління. Орієнтовна площа пожежі на момент прибуття сягала 100 м. кв. На допомогу направили резервне відділення. Завдяки злагодженій роботі бійців ДСНС уже о 20:08 пожежу локалізували, а о 20:18 ліквідували. Вогнем знищено покрівлю та перекриття на площі 80 м. кв.»

Як зазначила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа, у зимовий період пожежі в житловому секторі почастішали. Більшість з них пов’язані з необережним поводженням з обігрівальними приладами.