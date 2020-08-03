Станом на 3 серпня в Тернопільській області за результатами 406 досліджень методом ПЛР – діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений протягом доби в 27 осіб.
За попередню добу видужало 17 осіб. Усього за період пандемії на Тернопільщині видужало 1828 пацієнтів.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (10 осіб)
Козівський район (3 особи):
• смт. Козова – 1
• с. Конюхи – 1
• с. Покропивна – 1
Гусятинський район (2 особи):
• м. Копичинці – 2
Тернопільський район (1 особа):
• с. Малий Ходачків – 1
Теребовлянський район (2 особи):
• м. Теребовля – 1
• смт. Микулинці – 1
Збаразький район (3 особи):
• с. Старий Вишнівець – 2
• Киданці – 1
Підволочиський район (4 особи):
• с. Мигдалівка – 4
Монастириський район (1 особа):
• м. Монастириська – 1
Лановецький район (1 особа):
• м. Ланівці – 1
Усього в Україні підтверджено 73 158 випадків захворювання на COVID-19. За попередню добу коронавірусну інфекцію підтвердили в 990 українців.
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