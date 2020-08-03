Станом на 3 серпня в Тернопільській області за результатами 406 досліджень методом ПЛР – діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений протягом доби в 27 осіб.

За попередню добу видужало 17 осіб. Усього за період пандемії на Тернопільщині видужало 1828 пацієнтів.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (10 осіб)

Козівський район (3 особи):

• смт. Козова – 1

• с. Конюхи – 1

• с. Покропивна – 1

Гусятинський район (2 особи):

• м. Копичинці – 2

Тернопільський район (1 особа):

• с. Малий Ходачків – 1

Теребовлянський район (2 особи):

• м. Теребовля – 1

• смт. Микулинці – 1

Збаразький район (3 особи):

• с. Старий Вишнівець – 2

• Киданці – 1

Підволочиський район (4 особи):

• с. Мигдалівка – 4

Монастириський район (1 особа):

• м. Монастириська – 1

Лановецький район (1 особа):

• м. Ланівці – 1

Усього в Україні підтверджено 73 158 випадків захворювання на COVID-19. За попередню добу коронавірусну інфекцію підтвердили в 990 українців.

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