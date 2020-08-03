Коронавірус стрімко поширюється у Чортківському районі.

У селі Косів, Ромашівка та в районному центрі виявили спалахи COVID-19. Відтак там посилюють контроль за виконанням санітарно-епідеміологічних правил, а також проводять дезінфекцію громадських місць.

Загальна кількість інфікованих коронавірусом у Чортківському районі сягнула двохсот. Минулої доби там виявили 23 нових випадки, серед них — семеро заражених в обласному центрі, дванадцятеро — у селі Косів. За словами епідеміологів, наразі стрімко поширюється COVID-19 через домашні вогнища, а також спалахи в продовольчих магазинах.

Як повідомив голова райдержадміністрації Арсен Марчищак, на Чортківщині відтермінували послаблення карантину, натомість посилили контроль за виконанням діючих вимог.

“Для запобігання поширенню короновірусу, у громадських місцях на Чортківщині проводиться дезінфекція. Зокрема, виїзні бригади працювали над дезінфекцією в с. Косів (два домашні вогнища та два продовольчі магазини), с. Ромашівка (два домашні вогнища та два продовольчі магазини) та м.Чортків (чотири домашні вогнища). Також на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішили продовжити виконання протиепідемічних заходів, заборонити роботу розважальних закладів після 23.00 до 7.00, а також суб’єктів господарської діяльності з надання послуг харчування”.

Додамо, епідемічна ситуація на Тернопільщині залишається складною. Загальна кількість інфікованих у регіоні перевищила три тисячі.

Софія Романська