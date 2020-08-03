Тернопільська міська рада звернулася до міністра охорони здоров’я України з вимогою виключити Тернопіль із так званої “червоної зони” щодо поширення коронавірусної інфекції.

Відповідне рішення підтримали депутати на позачерговій сесії, яка відбулася сьогодні.

Постанову уряду, яка передбачає посилення на карантину у місті, депутати визнали неконституційною.

Крім того, міськрада звернулася до міністра інфраструктури щодо недопущення скасування зупинки потягів у Тернополі.

“Позачергова сесія Тернопільської міської ради заявляє рішучу незгоду проти віднесення нашого міста до так званої “червоної зони” карантину та транспортної блокади, запроваджений чиновниками уряду України”, – наголосив міський голова Сергій Надал.

Він зазначив, що віднесення Тернополя до “червоної зони” є нелогічним і не відповідає жодним епідеміологічним показникам.

Виходячи з цього, міська рада доручила виконавчим органам та комунальним підприємствам забезпечити належне функціонування сфери освіти, транспорту та життєдіяльність громади.

Суб’єктам господарської діяльності на період карантину рекомендують здійснювати діяльність на тих же умовах, які діяли досі, а органам поліції – не вчиняти дій щодо притягнення підприємців до відповідальності.

Врешті, депутати закликали обласну владу не допустити заборони транспортних перевезень по області.

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