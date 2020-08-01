Минулої доби в області додалося 59 інфікованих COVID-19 осіб. Відтак кількість лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом на Тернопільщині зросла до 3035. Регіон потрапив до переліку областей з найскладнішою епідемічною ситуацією.

Стрімке зростання кількості заражених коронавірусом на Тернопільщині пов’язують з новими спалахами в організованих колективах, порушенням карантинних вимог, а також з інфікуванням на побутовому рівні.

“Ситуація в області залишається складною. Ми, на жаль, реєструємо спалахи з числом постраждалих. Перевищуємо критерії оцінки, рекомендовані Кабінетом Міністрів, а саме показник динаміки зростання. Це дуже негарний показник. На жаль, зберігаємо тенденцію до зростання кількості заражених. Все це дає підстави говорити, що ситуація в області є напруженою. Також реєструємо коронавірус серед медичних працівників. Це залишається серйозним негативним показником. Виникає запитання, які причини такої ситуації. Цьому сприяє порушення санітарно-епідеміологічних правил, зокрема, соціальної дистанції, засобів індивідуального захисту, уникнення непотрібних контактів”, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Нагадаємо, через зростання рівня захворюваності держкомісія з ТЕБ та НС віднесла Тернопіль до червоної зони епідемічної небезпеки. Учора тут виявили шістнадцять випадків зараження COVID-19. У Тернопільському районі діагностували восьмеро хворих, а в Чортківському — сімнадцять.

Софія Романська

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