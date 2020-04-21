За добу на Тернопільщині підтвердили 21 новий випадок захворювання на коронавірус. Загалом в області уже зафіксовано 435 випадків цього захворювання.

Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

Статистика по районах наступна:

161– жителі Монастириського району

49 – жителі Шумського району

44 – жителі Бучацького району

42 – жителі Кременецького району



31 – жителі міста Тернополя



30 – жителі Заліщицького району



22 – жителі Чортківського району



22 – жителі Козівського району



9– жителі Борщівського району



5 – жителі Підгаєцького району



5 – жителі Теребовлянського району



4 – жителі Тернопільського району



4 – жителі Гусятинського району



3– жителі Збаразького району



2 – жителі Бережанського району



1 – житель Зборівського району



1 – житель Лановецького району.

Загалом в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

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