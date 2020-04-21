За добу на Тернопільщині підтвердили 21 новий випадок захворювання на коронавірус. Загалом в області уже зафіксовано 435 випадків цього захворювання.

Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

Статистика по районах наступна:

161– жителі Монастириського району

49 – жителі Шумського району

44 – жителі Бучацького району

42 – жителі Кременецького району

31 – жителі міста Тернополя

30 – жителі Заліщицького району

22 – жителі Чортківського району

22 – жителі Козівського району

9– жителі Борщівського району

5 – жителі Підгаєцького району

5 – жителі Теребовлянського району

4 – жителі Тернопільського району

4 – жителі Гусятинського району

3– жителі Збаразького району

2 – жителі Бережанського району

1 – житель Зборівського району

1 – житель Лановецького району.

Загалом в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

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