За добу на Тернопільщині підтвердили 21 новий випадок захворювання на коронавірус. Загалом в області уже зафіксовано 435 випадків цього захворювання.
Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.
Статистика по районах наступна:
161– жителі Монастириського району
49 – жителі Шумського району
44 – жителі Бучацького району
42 – жителі Кременецького району
31 – жителі міста Тернополя
30 – жителі Заліщицького району
22 – жителі Чортківського району
22 – жителі Козівського району
9– жителі Борщівського району
5 – жителі Підгаєцького району
5 – жителі Теребовлянського району
4 – жителі Тернопільського району
4 – жителі Гусятинського району
3– жителі Збаразького району
2 – жителі Бережанського району
1 – житель Зборівського району
1 – житель Лановецького району.
Загалом в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.
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