Укрзалізниця на 2024 рік призначає 14 нових рейсів: 11 внутрішніх та 3 міжнародних. Крім того, передбачено покращення 19 рейсів по Україні та за кордон, нові сполучення для регіонів. Серед них буде ще один потяг з Тернополя до Києва.

Про це пише Файне місто з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

Інтерсіті №747/748 Київ — Тернопіль курсуватиме щоденно й дасть комфортне ранкове та вечірнє сполучення для жителів Тернополя, Хмельницького, Вінниці зі столицею. Його розклад ще розробляють.

– Пасажирські перевезення — це один з основних напрямків діяльності компанії та наша соціальна місія. Розуміючи це, ми постійно розвиваємось: призначаємо нові поїзди, оновлюємо рухомий склад та пропонуємо додаткові сервіси. У новому сезоні наших пасажирів чекають нові міжнародні поїзди Дніпро — Хелм, Чоп — Відень та Чоп — Прага. Загалом за час війни ми відбудували широку мережу міжнародних маршрутів. За обсягами практично компенсували трафік регулярних авіаційних рейсів. Також продовжимо розвивати й хабову модель перевезень як для внутрішніх рейсів, так і для міжнародних. Так, за обсягами перевезених пасажирів ми вже повернулися на рівень 2021 року. Розвиваючи міжнародне сполучення, відкриваючи нові маршрути всередині країни, ми зміцнюємо звʼязок усіх регіонів та залишаємося завжди напоготові приїхати туди, де це буде необхідно, — зазначив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Лященко.

Новий графік руху поїздів на 2024 рік розробляється з урахуванням відгуків пасажирів. Понад 7000 користувачів мобільного застосунку УЗ дали свої пропозиції цієї осені. Основний акцент зробили на покращенні дефіцитних сполучень: міжнародних та гірських. Саме гірський напрямок на піку літнього сезону став найбільш популярним серед організованих груп дітей на оздоровленні з прифронтових регіонів, а також військовослужбовців у заслужених відпустках.