На Тернопільщині із COVID-19 бореться майже п’ять тисяч жителів краю.

Про це повідомляють в обласному лабораторному центрі. Протягом місяця число хворих зросло майже удвічі.

Минулої доби в області додалося 149 інфікованих коронавірусом. Троє чоловіків померло з підтвердженим діагнозом COVID-19. Як зазначила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, на початку тижня переважно менше виявляють хворих, ніж наприкінці. Пов’язано це із доставкою біоматеріалу та бажанням тестуватися у жителів краю.

“Епідситуація залишається складною і неблагополучною. Говорити про її стабілізацію ще зарано. Показники захворюваності залишаються на високих цифрах. У нас, як було 30% позитивних від відібраного матеріалу, так воно і залишилося. Чому зараз менше матеріалу поступає на дослідження? Тому що Міністерством охорони здоров’я введено інший вид тестувань, це тести на виявлення антигенну до COVID-19. Сімейні лікарі тестують людей швидкими тестами на антиген”.

Додамо, загальне число лабораторно підтверджених випадків COVID-19 на Тернопільщині зросло до 44711. Вже подолали хворобу майже сорок тисяч жителів краю. Втім, лікарі припускають, що число людей, які стикнулися з вірусом набагато більше. За інформацією приватної лабораторії “Сінево”, хворобу переніс кожен другий українець.