1/2 фіналу. Іспанія – Україна – 5:1

Якби хтось до старту чемпіонату Європи U-21 взявся передбачити, що збірна України дійде до півфіналу й попутно здобуде право виступати наступного року на Олімпіаді в Парижі, то такий результат більшість вболівальників визнала б як більш ніж прийнятний. Якщо ж до цього додати, що у чвертьфіналі підопічні Руслана Ротаня здолали (не без сприяння фортуни, слід визнати) одного з головних фаворитів турніру – команду Франції (3:1), то виступ українців можна було б охарактеризувати як цілком успішний. Можна було б, але… але трохи зіпсував враження підсумок півфінального двобою проти іспанців. 1:5 – погодьтеся, трохи занадто як для такої стадії турніру. Однак язик не повернеться назвати його несправедливим – гравці збірної Іспанії були справді кращими в усіх компонентах гри.

Наче у воду дивився перед матчем Р.Ротань: “Усі збірні вивчають збірну Іспанії, але, попри це, в іспанців практично всі механізми працюють, від чого страждають усі суперники. Ми з хлопцями і перед першою грою з ними, і зараз робили теоретичне заняття, врахували ці моменти. На полі все вирішує індивідуальна майстерність, а також настрій, характер. Усе потім поєднується в єдиний результат…”.

Що тут скажеш? Або на тому теоретичному занятті наші футболісти неуважно слухали свого коуча і надсилали комусь “смайлики”, або ж навіть найдетальніша теорія виявляється безсилою, коли починає вирішувати ота сама індивідуальна майстерність. Вона, звичайно, є найголовнішим фактором, але трохи прикро, що у наших футболістів, як здалося, не знайшлося на неї ні характеру, ні настрою. Вони не досягли, на відміну від попередніх матчів, високого відсотка реалізації зручних нагод, зате припустилися (з надлишком) звичних помилок в захисті, вибачати які іспанці наміру не мали. Звідси – й не дуже приємний для ока результат. У фіналі турніру Іспанія зустрінеться зі збірною Англії, яка теж без особливих проблем здолала в півфіналі команду Ізраїлю – 3:0. Нашим футболістам залишається радіти здобутій путівці на Олімпіаду-2024 (погодьтеся, немало) і працювати над помилками…