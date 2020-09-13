Навчальний процес у тернопільських школах проходитиме за змішаною системою. Загальноосвітні навчальні заклади не зачинятимуть. Втім, у дітей залишатиметься можливість для дистанційного навчання.

Як повідомила начальниця міського відділу освіти Ольга Похиляк, у тернопільських школах класи поділені на групи. Учні відвідують навчальні заклади через день. На вході усім вимірюють температуру, а під час занять і перерв дотримуються санітарно-епідемічних правил.

“Ми постійно отримуємо звернення від батьків з приводу того, щоб продовжувати навчання в очному режимі. Під час навчального процесу дотримуємося усіх санітарно-епідемічних правил, змінили розклад навчання. Діти старших класів відвідують школи через день. Є можливість дистанційного навчання через Інтернет. Батьки і діти готові працювати і вчитися далі в таких умовах. Єдине їхнє прохання, щоб не закривалися школи”.

Нагадаємо, минулого тижня поліція складала адміністративні протоколи на керівників навчальних закладів через продовження очного навчання в умовах “червоної” зони. Втім, чи доведеться платити штрафи, вирішить суд.

Софія Романська

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