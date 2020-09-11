Громадський транспорт у Тернополі працює в режимі спецрейсів.

Попри заборону червоної зони, маршрутки і тролейбуси куруватимуть далі, – зазначив начальник міського управління транспортних мереж Олег Вітрук. Втім, у пасажирів вимагають довідки з місця роботи або навчання.

“Ми продовжуємо роботу транспорту, щоб зберегти економіку міста. Оскільки постановою забороняються регулярні перевезення в загальному режимі, ми перейшли у спеціальні перевезення, щоб забезпечити всіх працюючих жителів міста Тернополя. Пасажири повинні мати довідки з місця роботи, які підтверджують те, що вони добираються на роботу. Ми передали поліції перелік маршрутів, які курсують у режимі спецтранспорту. Також прохання до людей з групи ризику, щоб вони обмежили користування громадським транспортом”, – каже Олег Вітрук.

У громадському транспорті Тернополя залишається обов’язковим масковий режим, а пасажирів перевозять лише на сидіннях.

Софія Романська