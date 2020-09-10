У Монастириськах батьки школярів збираються на акцію протесту проти закриття освітніх закладів через вимоги карантину.

Про це у ФБ повідомила Маша Слив’як.

Акція розпочнеться завтра, 11 вересня, о 9-й годині біля приміщення Монастириської РДА.

“Звертаюся до всіх батьків,яким не байдужа доля їхніх дітей, долучайтеся до мирного зібрання,яке відбудеться 11 вересня на 9 год. в місті Монастириську біля білого дому. Пам’ятайте, тільки ми зможемо відстояти права наших дітей і наші. Наші діти мають право на освіту, наші діти повинні відвідувати навчальні заклади.

Закриті школи, але відкриті ринки! Доки через брехливу статистику будуть страждати наші діти! Скажіть, доки ми будемо мовчати??? Невже ви хочете таке життя для своїх дітей??? Я буду боротися,за своїх дітей!!!”, – написала жінка.

Нагадаємо, після віднесення Тернополя та частини районів до так званої “червоної зони” областю прокотилася хвиля протестів. Зокрема, масові акції провели підприємці та батьки учнів шкіл.

Звертаюся до всіх батьків,яким не байдужа доля їхніх дітей,долучайтеся до мирного зібрання,яке відбудеться 11 вересня на… Опубліковано Машою Сливяк Середа, 9 вересня 2020 р.

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