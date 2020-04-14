Аферисти завжди використовують занепокоєння людей як спосіб наживи. Не залишили осторонь й тему пандемії коронавірусу.

Як повідомили у поліції, незаконні схеми обману пов’язані з дефіцитними товарами, такими як – медичні маски, антисептики та навіть експрес-тести на COVID-19.

В мережі Інтернет громадянам пропонують унікальні пігулки від коронавірусу та набори ліків з назвою «Стоп-коронавірус». Як стверджують самі шахраї, в «аптечці» є все для профілактики й лікування вірусу. Вони пропонують різноманітні засоби від коронавірусу, які насправді являються протизастудними препаратами. Окрім цього пройдисвіти пропонують зробити фальшиві щеплення від COVID-19 за 2500 гривень.

Не обходиться і без дефіцитних медичних масок і антисептиків. Їх пропонують купити за передоплатою. Після цього продавець з розміщеною інформацією або зникає, або покупцеві приходить товар сумнівної якості.

Правоохоронці застерігають громадян буди уважнішими, пам’ятати, що майже кожне друге оголошення в Інтернеті розміщується саме шахраями. Приваблива пропозиція в оголошенні – перша ознака того, що ви натрапили на продавця-афериста «віртуального товару».

Працівники поліції закликають громадян здійснювати покупки тільки на перевірених сайтах з захищеним з’єднанням, використовувати післяплату. Необхідно купувати медичні препарати тільки в легальних, сертифікованих місцях торгівлі. Перш за все громадянам потрібно остерігатися дзвінків від осіб, що представляються банківськими співробітниками й нікому не розкривати інформацію про себе і не давати реквізитів своїх карток.

Окрім цього поліцейські радять жителям Тернопільщини посилатися лише на офіційні джерела інформації.