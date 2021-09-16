«Онук Панця – рекетир», – тільки й чути в Тернополі цими днями.

Про родину колишнього керівника обласної Держфінінспекції і депутата Тернопільської міської ради упродовж шести скликань (1990-2006 роки), а нині — керівника ТДВ «Зелене господарство» Івана Панця останніми роками вже не часто згадували в інформаційному полі. Але нині до Панців прикута чимала увага, пише Нова.

12 вересня правоохоронці затримали банду, причетну до підпалу кіосків Олега Юника, а також вимагання значної суми грошей. Наразі у справі фігурують троє осіб — Богдан Корильчук та його спільники, один з яких із Білої Церкви, другий — з Вінниці. Один нібито був охоронцем і водієм Богдана. Онука Панця вважають організатором злочинів щодо підприємця.

Упродовж кількох місяців Олег Юник жив у постійному страху, що зловмисники не зупиняться і можуть ще щось вчинити із жахливішими наслідками. Задля безпеки вивіз своїх рідних із міста, взяв цілодобову охорону. Про підпали та погрози повідомляв поліції. Яким було здивування Юника, коли правоохоронці повідомили йому прізвища затриманих. Свого часу підприємець товаришував із Богданом Корильчуком.

— Раніше ми спілкувалися з ним, ходили на дні народження один до одного, гуляли містом, — розповідає Олег Юник. — Познайомились з Богданом через спільних знайомих у кав’ярні. Не думав, що наша дружба так закінчиться… Три роки тому він переїхав до Києва, працював там лікарем. Його батьки, наскільки мені відомо, теж медики. Відтоді ми не спілкувалися. І тут раптом така ситуація…

На початку літа почали відбуватися дивні речі. Спочатку загорівся один мій кіоск на вулиці Чалдаєва. Я не відразу запідозрив, що це може бути підпал. Думав, може, коротке замикання, але все ж звернувся до правоохоронців. На записі з камер відеоспостереження побачили, як невідомий спричиняє займання. Через чотири дні спалахнув ще один мій кіоск на вулиці 15 Квітня. Прихована камера зафіксувала, що через витяжку в приміщення затікає рідина, а згодом все займається. Кіоск згорів вщент, збитки сягнули 800 тисяч гривень. А далі почалися дзвінки…

Невідомий російською мовою вимагав гроші, інакше «об’єкти будуть горіти і постраждає сім’я». Погрожували й моїй дружині. Довелося вивезти рідних за місто.

12 серпня надійшло повідомлення з погрозою. Правоохоронці стежили за ситуацією, тож вийшли на слід зловмисників. Звичайно, я був шокований, коли дізнався, що причетний Богдан. Напряму він у мене не вимагав гроші, але є інформація, що діяв через спільників. Раніше він у мене позичав певну суму, повернув, більше ми не мали нічого спільного. Віталися, все було нормально, не ворогували. Що він собі нафантазував? Можливо, хотів закрити якісь свої борги або просто взяли завидки і захотів легких грошей? Я не очікував такого дивного повороту подій…

Як повідомляє обласна поліція, встановлено особи учасників злочинної групи, яка переслідувала тернопільського підприємця, отримано докази їх причетності до злочинів. Потерпілий звернувся до поліції із заявою про пошкодження його магазинів унаслідок пожежі. Поліцейські з’ясували, що майно було знищене внаслідок підпалу, встановили причетну до цього особу. Ним виявився мешканець Вінницької області.

Згодом з потерпілого почали вимагати майже 7 мільйонів гривень у біткоїнах (у еквіваленті 250 тис. дол. США). У разі невиконання вимог погрожували йому та його родині фізичною розправою, а також знищенням майна. Вжитими заходами вдалося встановити особу, яка, власне, й вела перемовини щодо погроз. Це мешканець Київської області, який, як з’ясувалося згодом, працює на організатора. А сам організатор — 25-річний лікар, який у такий спосіб намагався вирішити власні фінансові проблеми. 12 вересня оперативники теруправлінь стратегічних розслідувань у Тернопільській, Київській, Вінницькій областях та Києві, слідчі слідчого управління поліції в Тернопільській області за силової підтримки КОРД провели 10 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів, в інших володіннях, якими вони користуються, та у транспортних засобах.

На підставі отриманих доказів організаторові та двом його спільникам поліцейські повідомили про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ. Тернопільський міськрайонний суд обрав трьом фігурантам міру запобіжного заходу. Богдана Корильчука взяли під варту з правом внесення застави у розмірі 180 тисяч гривень. Родина, скоріш за все, внесе заставу, адже не бідна. Олег Юник вимагає справедливого розслідування, а в подальшому — належного покарання зловмисників, зокрема, й свого колишнього товариша.