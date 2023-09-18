Упродовж декількох годин співробітники Тернопільського відділення поліції встановили та затримали підозрюваних у пограбуванні жителя Києва. Нападники вивезли потерпілого за місто, погрожували йому та відібрали особисті речі.

До співробітників відділення поліції №1 міста Тернопіль надійшло повідомлення від мешканця Києва про те, що його пограбували двоє осіб. Зловмисники забрали у нього дорогий смартфон, 300 доларів США та тисячу гривень.

Під час встановлення обставин злочину працівники поліції з’ясували, що потерпілий приїхав у Тернопіль у гості до знайомого. Напередодні вони разом відпочивали в розважальному закладі, що на вулиці Січових Стрільців. Близько 2 години вони вийшли з бару і на вулиці у них зав’язалася розмова з незнайомцями, котрі запропонували підвезти їх до готелю. Хлопці не відмовилися. Вже в автомобілі водій та його спільник почали погрожувати пасажирам та вимагати віддати їм цінні речі. Зловмисники різко змінили напрямок руху. Одному із хлопців вдалося вистрибнути з автівки та втекти. Його ж знайомого, жителя Києва, вони вивезли в поле, роздягнули та пограбували. Потерпілий на ранок дістався найближчого населеного пункту та звернувся по допомогу до працівників поліції.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особи зловмисників. Ними виявилися двоє мешканців Кіровоградської та Запорізької областей. Їх затримали відповідно до ст. 208 КПК.

Слідчі повідомили нападникам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж, вчинений за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.