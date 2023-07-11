Викинула долари через паркан: народну депутатку з Тернопільщини підозрюють у корупції. ВІДЕО

11 липня НАБУ і САП повідомили про підозру у зловживанні впливом чинній народній депутатці України.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

За даними слідства, нардепка разом зі своєю помічницею пообіцяли за надання неправомірної вигоди забезпечити ухвалення уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи «Шлях». Надалі уповноваженими особами обласної військової адміністрації надано відповідний дозвіл особі (як водію) на перетин державного кордону.

Свої «послуги» нардепка та її помічниця оцінили у 5 300 дол. США. Після отримання другого «траншу» у 2 800 дол. США осіб було викрито в одержанні неправомірної вигоди.

9 липня помічниці нардепки повідомили про підозру. Кваліфікація: ч.2 ст 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Перемовини учасників злочину – у відео.

Увечері 5 липня НАБУ повідомило про викриття чергової “схеми”, яка дозволяла військовозобов’язаним чоловікам виїжджати з країни. У незаконній діяльності підозрюють народну депутатку з Тернопільщини Людмилу Марченко та її помічницю.