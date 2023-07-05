Не встиг відгриміти корупційний скандал довкола голови Тернопільської обласної ради та колишніх заступників начальника ОВА, як виник новий – у ньому фігурує народна депутатка.

Увечері 5 липня НАБУ повідомило про викриття чергової “схеми”, яка дозволяла військовозобов’язаним чоловікам виїжджати з країни. У незаконній діяльності підозрюють народну депутатку та її помічницю.

“НАБУ і САП за сприяння Департаменту внутрішньої безпеки Нацполу викрили помічника чинного народного депутата України на отриманні неправомірної вигоди за внесення даних в систему «Шлях», що фактично надає дозвіл на перетин кордону. Наразі детективи проводять невідкладний обшук у помічника, а також у нардепа на Тернопільщині. Перевіряється можлива причетність народної обраниці до вчинення злочину.

За даними слідства, група осіб систематично отримували неправомірну вигоду за включення через обласні військові адміністрації в інформаційну систему «Шлях» відомостей, які надають право на перетин кордону. Попередня кваліфікація – ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України”, – повідомляють у НАБУ.

За інформацією колишнього заступника міністра МВС Антона Геращенка, у справі фігурує обраниця від партії “Слуга народу” Людмила Марченко. Як ідеться у повідомленні, помічницю депутатки затримали на хабарі у розмірі 3 000 доларів США.