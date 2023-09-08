Виїхав на узбіччя і збив дитину: ДТП на Тернопільщині. ФОТО

Із забоями рук та ніг й іншими тілесними ушкодженнями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала десятирічного хлопчика. Дитина потрапила під колеса автомобіля. Про аварію з травмованими черговий лікар повідомив на лінію “102”.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. Як з’ясувалося, дорожньо-транспортна пригода трапилася 7 вересня близько 15:15 на трасі Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, а саме в селі Нагірянка. За попередніми даними, водій автомобіля “Ford Sierra” не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де збив п’ятикласника.

У кермувальника взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ. Триває слідство.