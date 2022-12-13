Вифлеємський вогонь миру розповсюджують у церквах, лікарнях і школах на Тернопільщині.

Тернопільські пластуни отримали його від словацьких скаутів на міжнародному пункті пропуску “Малий Березний — Убля”, що на Закарпатті.

Вогонь миру передали у лікарні, школи, дитячі будинки, церкви. Відтепер його можуть отримати жителі краю.

“Традиція Вифлеємського вогню прийшла до нас від австрійських скаутів, які, беручи цей вогонь в місті Вифлеємі земного народження Христа Спасителя показували тим самим Божу любов, яка була донесена до тих людей, які найбільше потребують, до людей самотніх, старших, сиріт. Для нас сьогодні цей вогонь — це вогонь перемоги. Тут є свій символізм як Христос переміг гріх. Так само цей вогонь хай запалиться у наших серцях як впевненість у тому, що мир прийде тільки тоді, коли ми переможемо“, – зазначив архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор.

Вифлеємський вогонь можуть отримати всі охочі жителі краю. Він палатиме до Йордану.