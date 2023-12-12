До Тернополя привезли Вифлеємський вогонь миру. Цьогоріч представники Пласту забрали вогонь із Софіївського собору.

Про це Суспільному повідомила координаторка акції Ярина Забчук.

Голова Пласту в області Дана Гора й голова Пласту в Тернополі Василь Цинайко привезли Вифлеємський вогонь миру до станиці.

Василь Цинайко передав його митрополиту Тернопільському і Кременецькому ПЦУ Нестору.

“Сьогодні цей Вифлеємський вогонь, який вчора був привезений з Відня, а сьогодні вже у Тернополі, також буде переданий нашим військовим, нашим захисникам на передову”, — сказав митрополит.

“Оскільки цього року Різдво перенесли на стару дату, як ми колись з нашими предками святкували, то цьогоріч ми мали забирати Вифлеємський вогонь миру в Києві, щоб збільшити час на поширення серед нашої громади. Бо зазвичай, до того, ми їздили на кордон з нашими представниками і перебирали вогонь від представників скаутського руху за кордоном, або від польських харцерів”, — розповів Василь Цинайко.

Ярина Забчук повідомила, вогонь буде в домівці Пласту до початку Різдва.

“Ми вже понад 20 років беремо участь у цій акції. Дев’ятий рік під час війни стараємось вчасно передавати всім вогонь. Цей Вифлеємський вогонь миру є символом єдності й тепла, яке передаємо по всьому світу, адже акція — міжнародна”.

Вогонь передадуть у різні установи.

“Зокрема, в школи, державні установи, лікарні. Обов’язково в церкви й храми, щоби всі люди мали вільний доступ до вогню”.

Лампадку із Вифлеємським вогнем миру до Хоросткова повезе станична Ірина Собків.

“Сьогодні я повезу його до дому в нашу станицю Хоростківську і вже цього тижня, із завтрашнього дня, ми плануємо його розповсюджувати і по школах, і по державних установах та храмах ашої Хоростківської громади”.

Вифлеємський вогонь буде зберігатись у домівці Пласту до початку Різдва, каже координаторка акції Ярина Забчук. За її словами, тернополяни можуть прийти туди та взяти його собі додому.

Вифлеємський Вогонь Миру — це щорічна міжнародна скаутська акція. Її проводять перед Різдвом Христовим. Скаути поширюють вогонь, запалений на місці народження Ісуса Христа. Ця традиція існує з 1984 року. Традиційно Вифлеємський вогонь передають із Відня. В Україні вогонь уперше з’явився в 1992 році.