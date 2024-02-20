Кваліфікаційний вишкіл пластунів влаштували у селі Скоморохи Тернопільського району.

Сюди приїхали юнаки та дівчата з 10 громад області. Вони вправлялися у різних видах спорту, а також знайомилися із принципами національно-патріотичного виховання.

Вишкіл тривав протягом двох днів. Подію організували, щоб допомогти молоді знайти правильні життєві орієнтири. Близько 50 юнаків і дівчат знайомилися з особливостями роботи Пласту та основними засадами організації.

«Ми приїхали із Чорткова. Хочемо долучитися до такої гарної організації як “Пласт”. Зараз складний час, усім потрібно об’єднуватися, плекати наші національні традиції і цінності. Крім того, ми вправляємося у фізичній витривалості, тренуємося, оскільки зараз такий час, що потрібно бути готовим кожному стати на захист своєї країни від нашого ворога», – зазначив учасник вишколу Олександр Кушнір.

Вишкіл відбувся в обласному пластовому центрі, що у селі Скоморохи. У приміщенні закладу провели внутрішні роботи та облаштували великий зал для занять.